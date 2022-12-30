搶先看！高流元旦「大港花火」試打，60秒絕美畫面曝光。

高雄今年跨年以「不講武德」的方式，連續跨足24小時的跨年，從31日夢時代跨年結束後，1月1日元旦當天將由高雄流行音樂中心接棒，繼續舉辦「高流幸福式」。30日晚間高流試打長達60秒的「大港花火」，閃亮的花火瞬間照亮高雄港灣，美不剩收。

高雄市長陳其邁表示，這次大港花火將足足施放223秒，象徵2023年的分分秒秒都將是幸福時光。除了本次試打的4吋、8吋，當天更將有12吋的大型煙火，今日試打看不過癮，1月1日務必親臨高流幸福式演唱會現場觀看。

高流也在今晚公布驚喜彩蛋，副市長史哲表示沒看過日劇《初戀》沒關係，1月1日高流幸福式演唱會當天，隨著大港花火綻放，夜空中將響起當紅日劇《初戀》主題曲〈First Love〉的音樂，搭配華麗變幻的藍色燈光秀，現場恍如《初戀》拍攝場景般浪漫，洋溢滿滿的幸福感，除了讓大家在2023元旦即擁有完美的First Day，更是呼應本次「高流幸福式」的主題。

高流也公開花火的最佳觀賞點，除了高流園區內的海風廣場、音浪堤岸、位於光榮碼頭的珊瑚礁群、鯨魚堤岸、海豚步道等地點，民眾也可以前往打狗英國領事館、蓬萊商港區7號碼頭（棧庫群）、駁二藝術特區及星光水岸公園。