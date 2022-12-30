前中科院長龔家政在回憶錄指出，中科院花了60億元研製的彈道飛彈，試射前，國防部長李傑喊停，他去找國防部副部長柯承亨，柯向陳水扁總統報告，計畫才恢復。不過陳水扁在臉書表示，有些事情只能做不能說，他只記得兩件事，其他則都忘了！

中研院近代史研究所近日出版《龔家政先生訪問紀錄》，書中首度曝光我第一枚地對地彈道研發試射內幕。

龔家政披露，中科院研製的第一枚彈道飛彈，直徑一公尺，高度十公尺，也是臺灣第一次製作的、最大口徑的飛彈。陳水扁到九鵬基地的坑道裡視察，他和陪同的邱義仁秘書長看到靶彈龐然豎立的英姿，驚訝之色溢於言表。

前總統陳水扁近日在臉書表示，有些事情只能做不能說。對於龔家政所稱，中科院先後完成並試射成功的雄二E飛彈以及雲峰飛彈，陳水扁回憶，他只記得前者多次試射失敗，要中科院同仁再接再厲；後者確實有一次臨時加入的視導行程，其他則都忘了！