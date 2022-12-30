「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」座位圖。（華藝娛樂提供）
「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」座位圖。（華藝娛樂提供）
「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」福利表。（華藝娛樂提供）
「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」福利表。（華藝娛樂提供）

韓流男團「SHINee」成員珉豪特別選在農曆春節初八來台舉行粉絲見面會，近日終於釋出票價圖以及福利，正逢新春之際，珉豪也邀請全場粉絲一起歡度，「正逢新年迎春，承襲長輩說法，這是個團圓的日子！希望當天我也能跟全場粉絲一起團圓，我們真的太久沒見面了！大家都還好嗎？」

選在過年期間來台與粉絲見面，珉豪希望能感受台灣年節氣氛外，也將帶來最精彩的演出內容，同時獻唱最新專輯作品，「最近也正忙於為自己《CHASE》新專輯做各地宣傳與粉絲見面會，幾乎都沒休息，但我卻一點都不覺得累，因為聽到粉絲對我作品的肯定，讓我覺得辛苦很值得，因此也希望能快快來台灣，我也非常想親自聽到你們的聲音啊！」

「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」將於明年1月29日（日）晚間6點於台北國際會議中心（TICC）登場，門票明年1月1日（日）下午1點30半於全省IBON機台與網站系統啟售，票價分為A區「NT$5000」、B區「NT$4000」、C區「NT$3000」與身障席「NT$2500」，將有海報、紀念小卡、親簽小卡、簽名海報4種福利，更多詳情請上主辦單位華藝娛樂官方臉書查詢。

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