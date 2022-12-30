「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」座位圖。（華藝娛樂提供）

「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」福利表。（華藝娛樂提供）

韓流男團「SHINee」成員珉豪特別選在農曆春節初八來台舉行粉絲見面會，近日終於釋出票價圖以及福利，正逢新春之際，珉豪也邀請全場粉絲一起歡度，「正逢新年迎春，承襲長輩說法，這是個團圓的日子！希望當天我也能跟全場粉絲一起團圓，我們真的太久沒見面了！大家都還好嗎？」

選在過年期間來台與粉絲見面，珉豪希望能感受台灣年節氣氛外，也將帶來最精彩的演出內容，同時獻唱最新專輯作品，「最近也正忙於為自己《CHASE》新專輯做各地宣傳與粉絲見面會，幾乎都沒休息，但我卻一點都不覺得累，因為聽到粉絲對我作品的肯定，讓我覺得辛苦很值得，因此也希望能快快來台灣，我也非常想親自聽到你們的聲音啊！」

「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」將於明年1月29日（日）晚間6點於台北國際會議中心（TICC）登場，門票明年1月1日（日）下午1點30半於全省IBON機台與網站系統啟售，票價分為A區「NT$5000」、B區「NT$4000」、C區「NT$3000」與身障席「NT$2500」，將有海報、紀念小卡、親簽小卡、簽名海報4種福利，更多詳情請上主辦單位華藝娛樂官方臉書查詢。