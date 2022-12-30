美國房貸機構房地美（Freddie Mac）在29日公布上周30年期固定房貸利率平均值，從前周6.27％回升至6.42％，中斷連續六周下跌走勢。由於房貸利率居高不下等因素影響需求疲弱，令美國房市景氣仍然冷颼颼。

儘管30年期房貸利率在10月底到11月初之間升破7％後就持續拉回，但上周利率水準仍是去年同期3.11％逾二倍，被視為打擊房市主因。

專家認為美北近期受寒流侵襲，暴風雪影響許多地區交易與經濟活動也拖累房市買氣。

房地美首席經濟學家哈特（Sam Khater）指目前房市仍然低迷，銷售量、待售物件數量和房價都走低。儘管之前銷售量和房價迅速下跌情況，在近期已轉為溫和下跌，但景氣仍然下滑，多項指標顯示房市在這個冬季表現將繼續疲弱。

今年房貸利率上升幅度之大為歷年之最。今年初30年利率為3.22％，截至上周為止累升3.2個百分點，若截至11月初的7.08％計算更累升3.86個百分點。

房貸利率大增跟聯準會3月開始積極升息有莫大關係。其今年來累計升息17碼，讓基準利率從年初0％至0.25％區間，調升至目前4.25％至4.5％區間，為1980年代以來最激進升息行動。

貸款公司Guaranteed Rate房貸業務部副總裁洛帕丁（Justin Lopatin）說，現在一般民眾若以那麼高利率申辦房貸而令財務吃緊後，將無法存錢、旅遊和舒適地生活。

據個人理財網站Bankrate試算，購買50萬美元房子，付20％頭期款，以30年利率計算，去年房貸利率約3％時要償還的總利息為20.7萬美元，但以上周利率計算即暴增至50.3萬美元。

房產網站Realtor.com經濟研究部經理拉提尤（George Ratiu）預期明年金融市場繼續波動，直到經濟方向更明朗為止。