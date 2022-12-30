高端和母公司基亞公司驚爆涉內線交易、非常規交易等違法情事，士林地檢署29日兵分16路前去搜查，並帶回基亞公司董事長張世忠等18人展開偵訊，已有11人無保請回，張世忠以30萬元交保。民進黨台北市議員王世堅表示，高端漲到400多元，有人大賺，相對的就有很多小股民、菜籃族、普羅大眾就會賠一些錢，所以「這個部分一定要查清楚，給整個社會一個交代」。

王世堅30日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，對以這麼突兀的方式給高端EUA，到現在我們國人都還在等待它的二期、三期是怎樣？所以他希望政治的領導人對於高端是不是有效的部分，不要隨便發言。

王世堅接著指出，在疫情高漲時，為了國人的健康，發展國家自有的疫苗固然重要，但是我們要多管齊下，應該也要採購國際的合格疫苗，像BNT、AZ等等，同時我們也可以代工，當時AZ也有找我們台灣來代工3億劑，當時我們順手取得2、3000萬劑，都不是問題。所以至少代工國際疫苗、採購國際疫苗跟發展我們國產疫苗，要三管齊下，並駕齊驅才對。

王世堅指出，現在回想這兩年多來，我們的力量是放比較多在發展國產疫苗，而國產疫苗卻都只專注在高端，這個部分確實是有很嚴重的瑕疵，現在當務之急，一定要繼續把是否有內線交易，要查清楚，因為漲到400多元這麼高，有17倍之多。有人大賺，相對的就有很多小股民、菜籃族、普羅大眾，他們相對的就會賠一些錢，所以這個部分一定要查清楚，給整個社會一個交代。