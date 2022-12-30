歐洲央行對利率前景表達強鷹態度，加上明年歐洲政府債券供給將大幅增加，歐洲債市周四（29日）震盪加劇，其中德國長短期公債殖利率曲線再度出現倒掛。

被視為歐元區基準債券的德國10年期公債殖利率周四下滑4個基點到2.468％；2年期債券則跌1個基點到2.665％。由於短天期德債殖利率超出長天期公債殖利率，因此被外界稱為殖利率曲線倒掛。周五（30日）10年期德債殖利率盤中略升到2.5％，但仍低於2年期的2.69％。

德債殖利率曲線在本月大部分期間多呈現倒掛，這主要是受到投資者預期歐洲央行對通膨將採取強硬態度，未來繼續透過快速升息以讓通膨降溫。

另外本周正值聖誕假期，債市交易又比以往更加震盪。因為交投清淡，導致價格波動更被放大。

根據Refinitv的數據顯示，本周德債期貨每日平均交易量較上周減少25％、若與一個月前相比，更是銳減50％。

安聯全球投資集團資產配置經理人瑞德（Mike Riddell）認為，每年這個時間，債市交投格外冷清，由於交易量太少，任何一個隨機流動都可能對市場造成極大波動。

鑒於利率與通膨率急升，德債殖利率今年來累計已上升超過250個基點，創下至少1950年代以來最大漲勢。

受到俄烏戰爭影響，歐洲天然氣價格暴漲，也促使歐洲各國政府祭出多項紓困措施，協助民眾因應能源成本暴增。不過為了籌措紓困措施所需的資金，歐洲多國政府計畫明年大舉發債。其中德國政府率先宣布將在明年發行規模創紀錄的5千億歐元公債。

SEB銀行歐洲利率策略師海喬南（Jussi Hilianen）表示，現今牽動歐洲公債走勢的因素主要有兩項，分別是鷹派的歐洲央行與明年債券供應前景將有戲劇性的變化。