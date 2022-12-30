不僅特斯拉股價今年跌得慘兮兮，臉書母公司Meta與Paypal等其他18檔美國大型股，也將創下史上股價表現最糟糕的一年。

2022年即將步入尾聲，標準普爾500與道瓊工業指數均邁向金融海嘯以來最慘一年。直到周四收盤（29日），兩者分別重摔20.6％與9.5％。另外在標普1500綜合指數、市值300億美元以上的個股當中，有19檔股票年線跌幅也將締造史上之最。

標普1500綜合指數主要結合了標普500、標普中型股400與標普小型股600等三大核心指數，涵蓋美國約90％的市值。

其中特斯拉今年來狂瀉65.4％，為史上最慘一年。自從它在2010年掛牌上市後，上次年線出現收黑是在2016年，當時走跌11％。然而特斯拉並不孤單，因為另一家科技巨擘Meta股票今年也慘遭拋售，股價累計暴跌64.2％，為2018年挫低25.7％後，第二年股價出現崩跌。外界表示，正當Meta主要營收來源的網路廣告收入已經陷入停滯之際，執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）卻依然不顧反對聲音，執意砸重金研發元宇宙，導致投資人信心漸失。

至於在網路泡沫時期創建的PayPal，今年股價也急墜63.2％。該支付平台目前正大幅調整經營策略，轉而吸引與留住高價值用戶，不再追求衝高用戶數。這也是它第二年年線走跌。

此外通訊業者Charter Communications股價今年也蒸發48.2％。投資者憂心該業者為了提高網路訂戶數目，可能在2023年大幅提高開支。

谷歌母公司Alphabet的C股也遭遇史上最慘一年、年跌幅為38.4％。沒有投票權的C股是谷歌在2012年正式發行，主要是讓它可以繼續對員工發行新股，但又不至於稀釋共同創辦人布林（Sergey Brin）與佩吉（Larry Page）對谷歌的控制權。