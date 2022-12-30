在即將進入2023年之前，螞蟻集團整改再傳新進度。重慶銀保監局官網30日晚間顯示，已經批覆通過重慶螞蟻消費金融公司（簡稱螞蟻消金）的增資方案，並同意杭州金投數字科技集團，以及浙江舜宇光學、傳化智聯股份投資入股該公司。這顯示螞蟻集團的整改進程行動跨出重要一步。

新浪財經報導，重慶銀保監局的批覆文件顯示，透過杭州金投數字科技、浙江舜宇光學等投資，螞蟻消金的註冊資本由人民幣80億元（下同）新增105億元至185億元。這雖較一年前300億元的增資方案減半，但也能在一定程度上「解渴」現階段業務需求。另外，此次增資後，螞蟻消費金融註冊資本將超過招聯消費金融，成為大陸業內第一。

2020年11月，大陸監管部門喊停了螞蟻集團陸港兩地的IPO大計，並啟動對網路科技行業的大規模監控整改，重擊美中港三地上市陸企的股價與業績，龐然巨物的螞蟻集團更被官方視為整頓的重要對象之一。

報導指出，重慶螞蟻消金是由大陸「電商一哥」阿里巴巴關連公司螞蟻集團所持有，螞蟻消金的增資行動則是螞蟻集團整改的重要一環。按照大陸政府的整改要求，螞蟻集團必須剝離金融業務，包括原來紅極一時的「花唄」、「借唄」中由銀行等金融機構單獨出資的部分，必須進行切割，不得再標掛「花唄」、「借唄」名稱。