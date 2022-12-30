傳奇宅男女神安心亞近年在戲劇、歌唱和主持領域都有好表現，打破以往被貼上的「花瓶」標籤，實力越來越進步。每到年末安心亞在許多商演登台展現火辣唱跳的面貌，最近她在IG曬出扭臀片，清涼穿搭抖出超兇身材外，也預告要回台北繼續辣。

近年來安心亞穿衣風格不再是賣弄身材，鮮少以裸露大尺度登台，30日晚上她在IG上傳一段商演完的影片，穿著黑色洞洞裝露出內在美黑bra，私下與舞者熱舞；在扭腰擺臀時，胸前事業線全被看光，往下看還清楚看到小蠻腰，加上一雙大長腿，讓人看了臉紅心跳。

安心亞性感裝扮扭臀畫面曝光，超兇身材全被看光。（圖／摘自安心亞IG）

安心亞除了性感扭臀外，也特別預告「辣完回台北再繼續辣」；簡單一句話加上熱舞畫面，讓粉絲都噴鼻血，紛紛驚呼「法律有規定好像不能夠這麼辣吧」、「暖暖包沒地方藏」、「不行了，我需要輸血」、「犯規會感冒」、「我怎麼會看了一個小時」、「女神沒跳跨年太可惜」。

其實安心亞能有火辣身材，都是藉著超嚴格自我管理，先前她曾公開維持好身材的方式，像是練舞健身外，也會控制飲食，一度讓體脂肪掉到18%，相當有毅力。