美國眾議院委員會發布最新報告指出，美國食品藥物管理局（FDA）2021年核准美國藥廠百健（Biogen）的阿茲海默症藥物Aduhelm之前，雙方存在「不恰當」的合作關係。

外界關注此事是否會影響FDA近日將針對類似藥物發布的審批決定，包括日本藥廠衛采（Eisai）與百健共同研發的lecanemab，以及禮來（Eli Lilly）實驗中的donanemab。

經過18個月調查，民主黨主導的眾院監督與改革委員會（Oversight and Reform Committee ）與能源和商業委員會（Energy and Commerce Committee）發現，FDA與百健在藥物批准前開會、電話與電郵往來次數「並不尋常」、一年內高達115次，其中至少66次未妥善記錄。

此外，FDA與百健共同準備一份報告呈交給外部顧問，其中至少一個段落出自於FDA官員之手。