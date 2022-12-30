台灣地狹人稠，其交通規劃與環境都相當不友善，更多次遭國外點名「行人地獄」，對此軍事專欄作家在臉書表示，去年台灣因車禍死亡人數高達2990人，搖頭大嘆：「恐怕兩岸開戰第一波交火，都不會這麼慘烈」。

近日傳出多起重大交通事故，其中以台中公車撞死母嬰最受注目，王臻明28日在臉書PO文，表示台灣2021年車禍死亡人數高達2990人，直言說不定中國大陸武力犯台時第一波交火中，軍民死傷人數也不會如此誇張。

網友們也有感而發：「住在新北，每天騎車出門都覺得自己在衝鋒陷陣」、「大家拿出騎車上路的精神，根本媲美敢死隊，怕爆」、「很多人對於遵守交通規則的觀念非常薄弱甚至是沒有」、「看台灣人開車、騎車的狠勁，根本不覺得打仗會輸」、「八九成都是台灣人自己不遵守交通法規跟不尊重其他用路人的權利造成的…」，更有人點出，小小台灣土地上，有900萬輛汽車與1400萬輛機車，加起來6400萬顆輪胎在不到一萬平方公里可供人居地面上跑，不出人命也難，但其實就比例看並沒有特別高。

而今年截至10月，交通部統計，目前交通事故已超過30萬件，相較去年同期增加了1.5萬件，一共造成2560人死亡，超過47萬人受傷。