一名台中的女子2020年到了一間牛郎店消費，沒想到因此愛上了朱姓牛郎不可自拔，最後竟然在2個月間欠下大筆債務，隨後他被牛郎店鍾姓主管利誘，下海用肉身換取金錢，10個月狂賺了200萬卻仍還不清債務，遭到鍾男追討只好報警，台中地院最後判處鍾男與應召站3人共同圖利媒介性交罪，需受刑責2到4個月不等。

臺中在2020年5月有一起女子誤入叢林的牛郎事件，一名女子到了牛郎店消費後迷上了一位朱姓帥哥牛郎，2個月間竟然連續上門光顧結果欠下了大筆債務，她也被迫簽下了本票，牛郎店的鍾姓主管就介紹她給應召站的人市，她因此開始下海賺錢償還債務。

沒想到她從2020年8月到2021年5月間，竟然就賺到快200萬元，但也因此被鍾男與應召業者抽成還款，直到2021年7月她不想繼續被鍾男抽成，也不想在從事性交易，但確被鍾男認為她還沒償還債務為由，要求她繼續從事性交易。

她不堪其擾報警處理，應召站人員到案後表示，這期間只分到了20萬，並非被指控的107萬，但法官查驗應召站帳冊後，發現光是2020年11月下旬到2021年5月中下旬，應召站抽成就高達66萬餘元。

因此最後認為鍾男與應召站的2名人員，依共同犯圖利媒介性交罪，分別判處鍾男2月徒刑、陳男4月徒刑、李女2月徒刑，得易科罰金，犯罪所得66萬餘元沒收，全案仍可上訴。

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