台中市去年發生一起駭人聽聞的弒父命案，擁有碩士學歷的32歲江姓女子，因不滿被57歲父親阻止與張姓男友交往，以及不願繼續支付留學費用，居然與男友聯手用榔頭殺害父親，接著用機車將遺體載往太平山區棄屍。棄屍過程中，冷血情侶將江父遺體掛在機車上，死者右腳滑落地面，沿途遭拖行，被找到時右腳已被磨到見骨。

據了解，江父是個老實人，原本經營吸管工廠，近年因環保意識抬頭，業績大受影響，淪為月領28K的國小警衛，但他仍全力栽培大女兒出國唸書，後來老本見底，實在無力負擔女兒學費，無奈之下只好叫孩子回國，不料大女兒回台灣後不願工作，就像變了一個人，父母跟親友、鄰居都懷疑是被張姓男友帶壞。

台中江姓女碩士夥同男友殺害父親，用機車載遺體到山區棄屍。（圖／翻攝畫面）

去年12月27日晚間，江女和張姓男友再度找上父親要錢，談判過程中雙方一言不合，男方竟拿出預藏的榔頭砸死江父；而身為女兒的江女，不僅未出手攔阻，還冷眼看著這一切，最後還跟男友一起前往太平黃竹坑山區棄屍。

警方查出，2人當時將父親遺體掛在機車上，騎車近3公里才找到合適棄屍地點；棄屍過程中，江父的右腿從機車上滑落，不停和地面摩擦，因此遺體被尋獲時，江父的右腳已經被磨到體無完膚，甚至可以看見骨頭。2人到案後，一開始還裝傻不承認，直到警方拿出證據才坦承犯行，全案依殺人罪偵辦。

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