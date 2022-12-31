元旦起有不少新制上路，《中時新聞網》整理懶人包，其中基本工資、國民年金保費率、勞保費率調整等攸關民眾荷包，另一大重點則是民法下修18歲即為成年人，為18至20歲的民眾解鎖更多權利。不僅如此，經濟部也祭出節能家電補助，只要符合條件即可限時領取千元補助。

《基本工資及勞工相關》

▍基本工資調漲。

基本工資月薪從現行25250元調至26400元，調升1150元，而打工族的時薪也由168元調至176元，調高8元。

▍國保費率上調至10％。

國民保險費率從9.5％調升到10％，月投保金額從18282元調整為19761元，一般被保險人每月也將增繳144元的保費，每月則需繳交1186元。

▍勞保費率調漲至12%。

勞保普通事故保險費率從原先的11.5%調升為12%（含就業保險費率1％) ，2023年勞工的平均保費增加36元。

若以明年的基本工資26400元計算，每名勞工每月保費需額外負擔53元，雇主每月每名勞工則增加185元，政府補助保費每月增加26元。

▍員工被選為「國民法官」，雇主應給予公假。

2023元旦（1/1日）起，只要年滿23歲、各行業的一般國民，在法院轄區內連續居住4個月以上，就有機會透過「隨機抽選」方式參與重大刑事案件的審判，公假期間雇主應照給付工資，不得扣發全勤獎金。

勞保費率調整為12％，估1043萬人受影響。（示意圖／報系資料照）

《民法18歲成年上路》

▍2023元旦（1/1日）起，年滿18歲國民，屬《民法》完全行為能力人，能自行從事具有法律效益的行為，如租房、租車、開立銀行帳戶、辦理貸款、開公司、申辦手機門號、辦信用卡（即期貨開戶仍要年滿20歲才放行）；醫療方面，也能自行決定是否活體捐贈器官、參與生物檢體採集、末期患者也能自由選擇安寧緩和醫療。

由於我國目前結婚年齡規定男生須滿18歲、女生須滿16歲，《民法》修法後，男女皆需滿18歲才能夠結婚。

2023年起，只要年滿18歲即屬民法完全行為能力人。（示意圖／羅永銘攝）

《環保相關》

▍節能家電補助。

2023元旦（1/1日）起，凡購置能源效率分級標示第1級的冷氣或冰箱，並將家中舊冷氣、冰箱汰換回收，備妥指定文件即可申請，每台新機補助3000元，申請期間自2023年2月1日至2024年1月15日截止，但要注意的是，若補助經費用盡，活動也將提前結束。另外，2023年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，每台最高退稅2000元，合計可獲得5000元節能補貼。

▍汽車汰舊換電動車補助

老舊汽車、柴油車換電動車補助，金額依減空污、減碳項目及換新車種有所不同，符合規定可領空污補助新台幣2000元、減碳獎勵12000元，如再加上回收獎金1000元，最高可獲15000元補助。

▍環保循環杯新制。

2023元旦（1/1日）起，循環杯新制上路，連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，至少要有5%門市提供循環杯借用服務，估算約有650家門市提供循環杯借用服務，歸還期限為3天，民眾持A店循環杯至B店消費，也能享5元優惠。

2023年起，全台約650家商店需提供循環杯借用服務。（圖／環保署）

《防疫相關》

▍大陸入境需在機場做PCR。

中央流行疫情指揮中心宣布， 2023元旦（1/1日）零時起至1月31日，凡自大陸四個直航點入境的旅客，以及金馬地區春節交通專案的來台旅客，應於機場、港埠接受唾液PCR採檢。

完成檢驗的旅客得回住所進行0＋7的自主防疫，如檢驗出陽性須依規定進行5＋N的居家照護及自主健康管理；其餘入境旅客，入境時或入境前14日內疑似新冠症狀者，請主動洽機場（或港口）疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體。

▍非本國籍無健保者確診須自費。

不具健保身分的非本國籍人士在台期間確診新冠肺炎者，其確診隔離治療期間相關費用，得由個案自行負擔。

中央流行疫情指揮中心宣布， 自2023年1月1日至1月31日，從大陸入境的旅客須在機場做PCR。（示意圖／范揚光攝）

《交通相關》

▍北北基計程車運價調漲

2023年4月1日起，北北基同步調整計程車運價，起程價漲為85元，夜間加成時段起跳價漲為105元，延滯計時運價則由每80秒5元，調為每60秒5元。

《郵政、稅務相關》

▍郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業。

郵局線上開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證驗證身分外，新增本人得親持雙證件到郵局窗口辦理，112年1月3日（上班日）開始實施。

▍年滿18歲可臨櫃辦理儲蓄業務

配合《民法》將成年年齡下修至18歲，明年起18至20歲客戶也開放自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，不須再經法定代理人同意，112 年1月3日（上班日）開始實施。

年滿18歲者，自2023年起即可自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，不須再經法定代理人同意。（示意圖／報系資料照）

▍綜合所得免稅額調整

綜合所得免稅額由8.8萬提高至9.2萬元，70歲以上者及其配偶、扶養直系尊親屬，由13.2萬提高13.8萬元；標準扣除額部分，單身由12萬變12.4萬元，有配偶者由24萬增至24.8 萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額則由20萬變提高到20.7萬元，約641萬戶受惠。

《其他》

▍育兒津貼托育補助不再排富。

原先規定家庭綜合所得淨額在新台幣121萬元以下者，才能申請育兒津貼，但自2023元旦（1/1日）起取消排富規定，即使家長領有育嬰留停津貼，仍可領取育兒津貼。

▍文化成年禮。

「藝FUN券」轉型，文化部推出18歲青年的「文化成年禮」1200元，出生日期為2005年1月1日至2005年12月31日、具國內戶籍的國民，可於2023年3月29日青年節登記領取，使用效期至2024年的3月28日。

▍超商、手搖飲須標示咖啡因含量。

2023元旦（1/1日）起，超商、手搖飲等現場調製的飲料若含有咖啡因，得如實標示咖啡因含量，也可依含量區間以紅、黃、綠圖示註明，違者最重可罰400萬元。

▍網路遊戲中獎機率須以%揭露。

網路遊戲中獎機率不得以「很高」、「很低」等不明確用詞揭露，違者將由主管機關經濟部工業局限期改正，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，屢勸不聽者最高可處50萬元以下罰鍰，得按次處罰。