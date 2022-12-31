根據《財訊》報導，英業達日前宣布與新漢、趨勢科技和微軟簽署了四方合作備忘錄，將聯手搶進5G應用商機。特別的是，英業達創辦人葉國一次子葉力誠首度以新事業中心策略長身分公開露臉，似乎象徵接班腳步正逐步往前邁進。

《財訊》報導指出，相較於大哥葉力銓一直負責打理父親的蘭花和其他投資事業，未在英業達任職；葉力誠在2020年正式進入英業達董事會，並於同年接任新事業中心策略長，主要負責5G專網、公網業務與車載產品發展。在此之前，他也曾擔任過英業達董事長特助，並在IT部門、數位轉型等單位歷練。

這次，根據《財訊》報導，葉力誠是首度以英業達主管的身分出現在媒體前，侃侃而談英業達過去3年多在5G應用的軟硬體技術開發已獲得成果。他表示，英業達在自家工廠採用了5G專網的解決方案，經過驗證已帶來非常好的投資報酬率。未來全球製造工廠導入5G專網將是必然的趨勢，英業達也掌握到了大客戶，應用陸續落地商轉，明年可望見到效益。

《財訊》報導指出，葉力誠也透露，相信英業達將是第一家申請5G企業專網執照的業者，也樂見電信業者共同推動5G專網的發展，讓市場更加蓬勃發展。