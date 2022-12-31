根據《財訊》報導，成立11年的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures），管理高達20億美元資產，是美國矽谷前3大創投，包括SpaceX、Airbnb、推特、Doordash、23andMe、Coinbase、Robinhood等逾230項新創，背後都有飛馬創辦人安尼士．吾札曼（Anis Uzzaman）的身影。

安尼士對台灣並不陌生，早在疫情發生前，他幾乎是每年都來，對台灣產業十分了解，這次應台灣工研新創協會（TINVA）理事長高繼祖邀請來台，就是希望能推動企業風險投資（CVC）的新概念在台灣發展，為新創找到出路。

說得一口流利日語的安尼士，擁有美國奧克拉荷馬州立大學科學工程碩士、日本東京都立大學資訊工程博士。「很多人問我，為什麼我沒有MBA（工商管理碩士）學位？」安尼士笑說。事實上，《財訊》報導指出，安尼士正是因為長年在工程領域累積的底蘊，才能在創投領域獲得如此傲人的成就。

展現傑出的溝通技巧 IBM工程師 變併購主管

美籍的安尼士回憶說，小時候家裡買的索尼電視機，讓他發現日本製造的電子產品在全世界都非常受歡迎，因此嚮往到日本求學，最終在勤讀不怠下，終於獲得日本政府的獎學金，得以赴日研讀工程相關學系。

根據《財訊》報導，安尼士曾在IBM擔任電子與計算工程師期間，因為傑出的溝通技巧讓他逐漸嶄露頭角，一路被拔擢為投資併購部門資深主管，有機會接觸到企業規畫、發展和併購業務。其後，出任益華電腦（Cadence）資深副主管，發現大企業與新創公司合作，可以加快雙方成長，因而漸漸萌生創立創投公司的念頭。

2011年，安尼士創立飛馬，但因為沒有任何風險投資背景，最初籌集資金非常困難，只能從一些公司籌集到幾10萬美元。但是，安尼士並不氣餒，除積極與潛在客戶溝通外，更持續改進經營的商業模式，最終演化為現今的企業風險投資（CVC）4.0的模型，營運漸漸步上軌道。

《財訊》分析，有別於傳統企業提供資金讓創投管理並挑選投資標的的商業模式，CVC4.0則是採行創投加上服務的模式，根據客戶想要挑選新創公司的領域先找到適合的標的，再讓投資企業參與最終挑選新創，以及擁有投資與否的權利。工程學經歷背景，讓安尼士更容易掌握新科技技術，也可以很快為客戶找尋符合條件的新創。