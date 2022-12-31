根據《財訊》報導，在12月的台股行情中，鋼鐵類股股價強勢，讓人眼睛一亮。主要原因是中國進入解封時刻，市場對經濟需求的回升出現期待，在中國寶鋼2023年1月分的盤價中有6大項鋼品皆以上漲開出後，也進一步帶動台灣鋼鐵股的表現。在強勢鋼鐵股中，榮剛的角色又更顯特殊。

屬於台鋼集團的特殊鋼大廠榮剛，在2022年12月8日到14日幾個交易日中，股價已累積上漲達14.73%，是這波台股上漲的鋼鐵股中，表現非常亮眼的一檔個股。

誰在買？ 集中在兩家外資

《財訊》報導指出，曾是國巨電子工程師，轉職到證券業，成為籌碼投資專家的蔡司分析，榮剛這波股價上漲的過程中，主要是有摩根大通與台灣摩根士丹利兩家外資機構，在2022年11月7日以來合計買超30000張以上持股，幾乎砸下10億元的金額。

由於這兩家外資機構的下單客戶是以外資為主，外資本身在買賣上都會有連續的慣性，只要開始進行買超布局時，就會連續買超好一段時間，後續此兩家分點，或其他法人維持此一連買慣性，股價接下來的續漲機率，當然將大大地提升。

不過，《財訊》報導指出，若更進一步以籌碼角度分析，榮剛雖然在外資1個半月內就大買超過30000張的絕好時機；但熟知籌碼的公司派分點，卻有不同的動作。

蔡司分析，由於過去公司實施庫藏股時，所執行庫藏股買回的券商分點為「元大府城」，也因榮剛公司位於台南，此一分點在籌碼專家眼中，便是公司派操作的分點。再詳細追蹤該分點的進出狀況卻會發現，在11月21日至12月14日期間，卻有進行賣超的動作，累計賣超達到7439張。

根據《財訊》報導，既然是公司派分點正在進行賣出，為何股價還能持續往上漲呢？主要是下一步的買盤，尤其是外資的買盤遠大於公司派分點所出脫的張數，代表買盤的承接力道明顯強上許多。

蔡司分析，公司派在出脫持股的時候，若不希望影響股價的推升趨勢，都是在股價上漲時，才會掛出較高的價位分批慢慢賣出；如果遇到股價下跌（平盤價之下）的話，就不會再做追賣的動作。榮剛的情況顯示公司派雖然有出脫現象，但股價賣壓相當小，是不是利用外資帳戶接手，值得觀察。

誰在賣？ 公司派適時調節

根據《財訊》報導，由於榮剛從9月以來，千張大戶持股有持續攀升的態勢，從47%左右，提升到49%以上。而散戶持股比率，卻從35.39%漸漸降到31.43%，籌碼有集中大戶手中趨勢，股價也從27.65元，漸漸拉高到33.7元。