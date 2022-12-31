提早退休是每個人的夢想，但是要怎麼退休、退休後要做什麼，可能知其然而不知其所以然，其實，退休分為兩種，一種是成熟的退休，另一種是不成熟的退休，差別在於知不知道退休後的人生方向。

財經作家李雅雯認為，很多人退休之後，到處遊山玩水打發時間，沒有人生方向，把下半生給浪費掉，就是不成熟的退休。

*積極拓展人生 不放棄成為更好的自己

再來，有些年輕人22歲就想要退休，用理財手段，在手機玩當沖，想要快速致富，他們的人生還沒拓展，不知道未來人生的趨向，企圖用金錢安慰自己，也是一種不成熟的退休。

成熟的退休是「不放棄成為更好的自己」，當工作按下暫停鍵之後，更積極拓展人生，不需要用金錢安慰自己，並且感覺自己有目標、有意義，是一種足夠、滿足而無剩餘的狀態。

比方說，她先生46歲退休後，偶然發現有人在出租床位，引發好奇，細問之下，是一家清潔公司所開設的「人生回收站」，專門幫助遊民、殘障的人找到住所和工作，重拾放棄的人生。

由於她丈夫喜歡跟人溝通，在與清潔公司老闆詳談之後，決定在新竹也開設一家「人生回收站」，發揮所長，幫助孤苦無依的遊民找到人生的希望。然而，在助人的過程中，他的生命變得更柔軟、更擴張，就是一種成熟的退休。

*存款多少才合格 盤點資產負債表

因此，準備退休比較好的做法是，在職期間能充分享受工作的意義感和成就感，並且理解退休後需要多少錢，然後再將賺到的錢，用正確的投資方法來累積財富。這三項都做到才是平衡的人生，才是退休理財真正的精髓。

李雅雯說，每個在職或要準備退休的人，要有好的退休生活，第一步驟是要清點自己的「身家」，可以問問自己兩件事，一、過去存的夠不夠多，二、現在存的夠不夠多。

過去存的夠不夠多，就是資產負債表的概念，盤點過去的所有資產，包括現金、股票、房產、車子、保單等，一一算出其中的價值，加起來後扣掉負債，就是現在的身價。例如，資產800萬、負債500萬，那身價就是300萬。

要有多少存款才算合格？美國知名社會學家提出史密斯公式「年齡X年薪÷10」，就可以大略算出目前應該要存多少錢。舉例來說，Ａ君今年30歲，年薪60萬，那麼，目前合理的存款應該要有180萬。

*存不夠的 斜槓補足

坦白說，30歲的成年人要存到180萬並不容易，通常能達到目標的人都是年輕時就買對房子，房地產增值所帶來的加乘效果，李雅雯認為，台灣是兩極化的社會，從事科技半導體產業的人薪水較高，較容易達到目標，但是文科生也不用氣餒，可以用斜槓來補足。

舉例來說，有一位在茶館工作的員工，下班後就來到她的清潔公司兼差，五點做到十二點，月薪一萬八，加上白天工作本薪三萬五，平均月薪五萬多，非常時期，就有非常作法，文科生要勇敢為自己的人生加分。

這是一個零工時代，各種工作變得非常有彈性，上網登錄履歷，就能找到各種案子，有的算鐘點，有的按件計酬，都可以增加收入。

要存多少錢才可退休，一千萬？還是二千萬？光聽到這個數字就很可怕，感覺是一個遙不可及的目標，其實不用緊張，第一步驟先算出每個月花多少錢，第二步驟拉出每個月可領的勞保金，二者相減，所算出的缺口金額，乘以12個月，再乘25倍，再除以退休前的工作月份，就知道每個月要存多少錢。

*活水思維 創造源源不斷現金流

例如，假設B君35歲，預計65歲退休，退休後每個月花四萬，勞保給二萬，缺口金額二萬，一年缺口24萬，乘以25倍，再除以360個月，得出每個月要存1.6萬元，其實負擔並不大。

現在存的夠不夠多，就是現金流量表的概念，運用活水思維，把儲蓄的金額投放在報酬率5%以上的投資工具，每年領出4%當作生活費，就可以創造源源不斷的現金流，花都花不完。

至於什麼工具可以有5%的投報率？李雅雯說，一是股票、二是房地產，台灣加權指數回推18年，平均每年有10%的報酬，房地產有5%的報酬，都是很好的投資標的。

很多人喜歡儲蓄險，每年有3%的報酬，可是20年後領出來的錢可能不敵通膨的速度，因此，連續10年，每年投放10萬元，儲蓄險可存到240萬元，如果投放在股票，大盤指數好的情況下可創造出560萬元的收入，效益更大。

*開闢財源 打造多元被動收入

多年前，李雅雯家裡發生一場大火，賠光了家產，刺激她賺錢的動力，她在圖書館閱讀大量的理財書籍，其中《富爸爸與窮爸爸》影響最深，她從書中得到三個啟發，一、你的房子不是資產，二、安全感來自於多元收入，三、人生富有的指標不是身價，而是有多少被動收入。

為了開闢財源，她開始打造多元的被動收入，成就今日的財富。

第一個被動收入是版稅，她是國文老師，寫作對她不是難事，第一年寫小說，版稅3890元，雖然金額不大，卻是貨真價實的被動收入，成為理財作家之後，更是筆耕不輟，版稅源源不斷。

第二個被動收入是房租，她專挑三百萬元以下的房子，買下後花十萬元重新裝修後再租給房客，除了房子價差之外，每年租金投報率12%以上，交易十二次以來沒有賠過。

第三個被動收入是股票，過去八年時間，她在中國大陸投資Ａ股，每年投報率超過13%，回台灣後慢慢轉進台股。加上丈夫創立的清潔公司，目前共有四種被動收入，實現《富爸爸與窮爸爸》書中的多元收入。

*以錢滾錢 放大資產效益

值得一提的是，《富爸爸與窮爸爸》中提到「房子不是資產」，因此，她的自住房只租不買，把現金全部投到高報酬的地方，用錢滾錢，放大資產效益。

李雅雯說，她住的是別墅，每月房租三萬元，若是買下別墅，頭期款440萬、裝修費300萬，總共740萬，每月還要繳三萬元的貸款利息，同樣都要繳三萬元，不如把740萬元投放在報酬更高的地方，多年實做下來，她每年創造至少12%以上的獲利，遠遠超過三萬元的租金。

她強調，退休後不是一定要創業，重點是活用閒置資產，比方說，若鄉下有土地的，可以拿土地跟銀行貸款，借貸利息1.8%，再把貸出的金額投入8%的股息股票，就有6%的股息，產生被動收入。

最後，她建議即將退休的人要把自己當清潔員，清除鞋櫃、衣櫃、冰箱，在清除的過程中，去思考哪些需要、哪些不需要，就可以理解自己慾望的界線，然後閒暇時光可以去當老師(廣義的老師)，融入人群，貢獻過去所學。

最重要的是，當個自由人，不要被別人的眼光所轄制，認定你應該做什麼，放下身段，「國文老師可以掃廁所，編輯也可以當咖啡店員」，只要你夠彈性，就可以活出豐富的退休生活。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1166期》)