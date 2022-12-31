做業務最怕市場狀況不佳、賺不到錢，但信義房屋土城重劃店專案經理陳紀宏卻在市場低迷之際轉職房仲業，曾在不同產業歷練過業務工作的他，認為「在動盪中反而能學習更多」，即便剛入行時常被社區管理員、住戶勸退，陳紀宏仍抱持穩扎穩打心態，靠著過往累積的論述能力，以及不怕被拒絕的勇氣，用勤勞及感動服務把握住每位客戶，不僅克服市場逆境，更深獲客戶信任，成為客戶遇到緊急狀況的「救援指名」。

畢業於體育系的陳紀宏，在評估國內體育選手的環境後，萌生當業務的想法，但與多數業務希望快速賺大錢不同，陳紀宏認為經驗需要累積，因此曾分別進入保險業及線上課程產業擔任業務職。他分享，兩份工作都需要陌生開發，培養了不怕被拒絕的勇氣，而線上課程屬於電話行銷的類型，無法與客戶實際碰到面，更講求交談的邏輯性，也因此訓練出有條理的論述能力，對自己後來轉職房仲業務有很大幫助。

雖有業務經驗，相較他人更好上手，剛入行時仍讓陳紀宏吃足苦頭。除了需學習大量的房地產知識，更碰上房地合一稅定案讓市場狀況轉變，甚至時常被社區管理員、住戶勸退，建議他市場狀況不佳，不要當房仲浪費時間。但陳紀宏抱持在動盪中學習的心態，決定善用這段時間培養基本專業知識，並結合過往累積的論述能力為客戶詳細分析市場現況，以及不怕被拒的勇氣勤勞拜訪、發傳單、背看板，更規定自己每天至少要做一件感動服務，盡可能把握住每位客戶。

陳紀宏笑說，當時可說是一段黑暗時期，幸好有店長及學長不斷鼓勵他正向思考，甚至不論陳紀宏忙到多晚，都陪伴在旁協助確認是否有不懂的地方，讓陳紀宏感受到「再辛苦也有人陪著你」的感動，也成為幫助自己堅持下來的關鍵。陳紀宏表示，信義房屋堅持的手心向下文化及師徒制，除了自己感同身受，對於想轉職房仲業的新人來說，更是培養專業及心態的最佳工作環境。

如今陳紀宏已入行近８年，回想過去的業務職涯，他認為，前兩份工作較著重靠說話去談業績，但在信義房屋，只要用心服務客戶，並持續思考如何超越客戶期待，「先義」就會有「後利」，業績自然會來。而好的服務帶來的還有信任，陳紀宏分享，曾有客戶開會計師事務所，卻碰上員工全部確診，沒人能與廠商收發票的窘境，當下立即找他幫忙收發票；又有一次，有位客戶的孩子離家出走，竟不是先打給警察，反而先打給他幫忙找小孩。陳紀宏笑說，對他來說，客戶已經不只是客戶了，而是好友、家人，而這些信任更像是養分，灌溉自己一路成長。

陳紀宏也鼓勵想轉職房仲業的業務新人，每份工作都有不輕鬆的地方，在光鮮亮麗的背後需要付出更多努力，除了要有決心，「把水倒光」拋開舊思維也很重要。而信義房屋不僅提供業務新人前半年保障月薪５萬，更擁有一對一師徒制及完善教育訓練資源，讓新人擁有保障之餘也有好的學習環境，陳紀宏更表示，在信義房屋不會是一個人單打獨鬥，而是能夠一步一步跟著團體踏實前進。