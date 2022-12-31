科學家已經想出透過簡單又便宜的驗血，以早期檢測出阿茲海默症（Alzheimer）的病徵。
據《衛報》（The Guardian）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，刊登在《大腦》（Brain）期刊上的研究顯示，這種由英、美、瑞典和義大利科學家發展出的新血液檢測法將為廉價又簡易的診斷鋪路。
研究人員在檢測600名不同階段的阿茲海默症患者後，證實新測試法能可靠地區分阿茲海默症和其他神經退化性疾病。科學家說，這種以抗體為基礎的非侵入性檢測可以取代昂貴的腦部掃描，或是疼痛的腰椎穿刺。
身為這項研究資深執筆者的美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）精神病學教授卡利科里（Thomas Karikari）說，目前相關檢測法既昂貴，又需要長時間安排，檢測管道是個大問題。而新檢測法可能有助於讓數百萬計美國人在一開始的早期階段，就趁早接受治療。
科學家為了診斷阿茲海默症，主要會看大腦內斑塊是否異常堆積，還有神經是否退化等顯著病徵。研究人員將著手利用新驗血法，來檢測大腦內特有的神經細胞損傷，以評估神經退化的程度，而神經退化正是阿茲海默症的可靠病徵。儘管研究初步結果看來大有可為，但研究人員並未透露，病患何時能接受這種新檢測。
文章來源：Scientists develop blood test that can detect Alzheimer's: Potential gamechanger for catching disease early and starting treatment faster
文章來源：Brain-derived tau: a novel blood-based biomarker for Alzheimer’s disease-type neurodegeneration
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