中國大陸宣布從明年1月8日起國境解封，觀光客大軍將傾巢而出，然而大陸境內目前疫情感染規模擴大，讓一些國家相當擔憂，日本開第一槍，對陸客祭出「入境快篩及航班限4機場起降」措施，但也有部分國家暫不調整。法國駐華大使館官方微博更新動態，「中國朋友，法國張臂歡迎你們！」，一大票陸網友紛紛按讚，還有人狂酸日本「看看人家法國的格局。」

大陸全面解禁開放出國，宣布自明年（2023年）1月8日起，取消入境PCR檢測和集中隔離措施，並恢復民眾出境旅遊。隨著大陸境內疫情再度升溫，確診人數暴增，多國緊繃神經，紛紛提升邊境管制。但德國、法國、新加坡均稱暫不做任何調整。

面對陸客即將出國的爆炸人潮，法國駐華大使館在微博表示歡迎「中國朋友，法國張臂歡迎你們！」，還強調「不用隔離，邊境開放，你要不要來法國？」同時曬出多張法國美景和美食照片。

這則微博發文也吸引很多中國網友按讚，還有人留言：「感謝大氣的法國領館」、「也歡迎法國朋友來中國做客旅遊」，還有人嘲諷日本「看看人家法國的格局！」

近日各國對陸客因應措施如下：

•最受陸客歡迎的日本火速宣布，大陸旅客及7天內去過大陸者，入境日本必須進行PCR檢測，大陸、香港、澳門的直達班機僅限起降東京成田、羽田、關西、中部等4座機場。隨後放寬「限降令」，港、澳航班乘客7天內未曾前往大陸，可直飛札幌、福岡、那霸機場。

事實上，在一個月前，日本還表態希望大陸放寬防疫措施，如今態度轉變，加強對入境陸客的防疫管控。

•台灣目前仍不開放大陸遊客入境。

•美國CDC最新公布，從1月5日凌晨零點起，從大陸、香港、澳門飛往美國的旅客，必須繳交48小時內檢測陰性證明。

•義大利也宣布，對來自大陸的旅客採入境強制篩檢，採檢陽性者必須接受病毒基因定序。

•印度衛生部長Mansukh Mandaviya表示，從大陸、香港、日本、泰國、新加坡和韓國，入境的旅客必須出示PCR檢測報告。抵達印度時被發現有症狀或確診陽性者將被隔離。