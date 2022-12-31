臺企銀管理顧問股份有限公司為了超前部署，於12/22 下午舉辦「2030次世代產業論壇」，選擇喜來登大飯店為活動地點，由國家發展委員會龔明鑫主任委員致詞，強調新能源、電動車的明年佈局；商周集團總經理朱紀中作為主持人與總結。宏碁集團創辦人施振榮董事長與台灣伽瑪移動數位黃繼德執行長主講「元宇宙新科技產業」；台灣經濟研究院林欣吾副院長、第一金投顧陳奕光董事長及群翌能源陳致源總經理針對「電動車與新能源」為主題作深入淺出的演講。

2030次世代產業論壇盛大舉辦 聚焦新能源與電動車產業趨勢

龔明鑫主任委員致詞表示，美國升息與疫情態勢導致世界性的景氣衰竭，逆風時機選擇危機入市是個好方向，數位轉型和淨零目標是國家明年政策，12項戰略促使政府編列約682億元預算。

龔明鑫主委說明，新能源和電動車是明年發展重點，將佈局到2030年，尤其是氫能的部分相當令人期待，能看見電動車展現智慧化創新應用，且是台灣最有信心的發展產業。

施振榮董事長討論元宇宙的新創產業發展，強調科技普及化的要素堆疊，若新創要成功，把握時機最為重要，當資金掌握住、誰的氣最長，機會將留給準備好的人，而台灣在元宇宙中扮演硬體基礎建設的關鍵角色，在未來也將輸入東方文化進入虛擬世界。

黃繼德執行長說明元宇宙的整合與附加價值，先破題大眾對元宇宙的認知較狹隘，虛擬世界只是其中一部分，當虛擬和現實結合才會完整，而元宇宙也會回到內容產業的面向，需要有核心文本、遊戲化互動，才能帶動與其他產業鍊的合作關係。

宏碁集團創辦人施振榮董事長與台灣伽瑪移動數位黃繼德執行長對談元宇宙新科技產業議題。(圖/中時新聞網攝)

林欣吾副院長針對電動車產業進行演講，說明2050年淨零轉型的12項關鍵戰略將會衝擊生活。先從2023年歐盟開始徵碳排稅看出警訊，未來將會面臨推行發電區域困難、製造業改變、生活習慣不同的問題，期望2050年台灣能夠達成四分之一的綠能普及率。

第一金投顧陳奕光董事長相當關注三能的產業發展，包含節能、儲能、創能。說明電動車的趨勢和當年智慧型手機有同樣的進程，市場正搶奪這塊大餅，將電氣化、通訊化、智慧化作為終極目標，讓傳統汽車成為會移動的電腦。他說，目前台灣民眾還是在第二台車才選擇電動車，需要依靠電池產業發展普及，市佔率變高才能到達甜蜜點。

第一金投顧董事長陳奕光(右)、群翌能源公司總經理陳致源(中)與隆順綠能科技共同創辦人暨財務長曾皇霖(左)共同探討能源產業的永續經營。(圖/中時新聞網攝)

「以後從我們國家，沒有碳會排出去」群翌能源陳致源總經理認為這是淨零的概念，目前數據顯示2050年的氫能占比，會涵蓋全世界國家的12%，在過程中必須將設備電氣化，也考驗台灣電力公司的布局。

商周集團總經理朱紀中進行總結，與在場陳奕光董事長一同探討政策影響，說明氫能發展會先從商業車切入，最後才是自用車，而台灣在立法上還沒有清楚的條文跟進，仍有一段路要走，但氫能產業能夠帶動金屬壓縮機等市場需求，也改變了企業對ESG認知的方式。

元宇宙、氫能、電動車不是未來式，而是現在進行式，2030次世代的來臨，將透過不斷的探索與實踐，逐步展望未來。