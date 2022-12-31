大陸通訊設備企業龍頭華為遭美國列入「實體清單」多年，但在制裁下，華為仍連續三季銷售取得成長，輪值董座徐直軍樂觀預估，2022年全年銷售額有望達到6369億人民幣，並表示2023年將是華為在美國制裁常態化下，正常營運的一年。

根據美媒數據顯示，拓展智慧汽車和雲端服務等新收益來源後，華為第四季銷售成長7.2%，達1910億人民幣。華為預估今年銷售額將比去年有微幅成長，達到6369億人民幣。

美國對華為制裁多年，關鍵技術出口限制衝擊其業務手機，並限制先進設備在發達國家銷售，此外，禁令也使華為設計的半導體難以委託給代工廠，大幅削弱華為旗下海思的設計業務。而華為正積極開展新的業務和市場，以擺脫禁令衝擊。

徐直軍在2023年新年致詞表示，2022年是華為從應對美國不斷制裁的戰時狀態，逐步轉為制裁常態化正常營運的一年，也是逐步轉危為安的一年，而2023年，則是華為在制裁常態化下，正常營運的第一年，也是關鍵之年。

徐直軍表示，在未來不確定的宏觀經濟中，數位化和低碳化是能確定的方向和機會。他預計，華為2022年實現銷售額6369億人民幣，比去年有著微幅的成長。