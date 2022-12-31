曾精準預測九合一大選結果的日本學者小笠原欣幸，日前在臉書發文，點名蔡政府在敗選後慰留行政院長蘇貞昌是錯誤決定。相關新聞經轉發至社群平台Ptt後，引起了Ptt網友們的高度討論，甚至有人驚呼，小笠原「果然是台灣專家」。

小笠原欣幸解釋，地方選舉與民眾生活相關，行政院有其責任，行政院長續任，無法傳達反省的意思。因此，小笠原欣幸建議蔡政府，當務之急應該是讓蘇貞昌請辭，並於1月公布新閣揆。

對此，Ptt網友大讚小笠原欣幸「比台灣人還了解台灣」、「他真的是日本人？居然對台灣政治這麼清楚」、「其實講的滿中肯的」、「果然是台灣專家」、「難怪日本那麼厲害」、「這個日本人邏輯真的不錯」。

也有人直言，「沒人慰留蘇貞昌，是他自己不想走」、「剩一年看守內閣，死豬不怕開水燙了」，並調侃道「這句話很沒台灣價值喔」、「認知作戰」、「中共同路日本人」、「民進黨內鬥中，不要吵」、「在那叫什麼」。