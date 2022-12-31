民進黨九合一大選檢討報告29日出爐，報告羅列疫情、通膨、論文案、黑金、抗中保台失靈等敗選原因，但是報告中沒出現總統蔡英文。前民進黨立委沈富雄表示，這個報告稱1450不是敗選的原因，因這是不能碰的，若碰1450，民進黨恐怕就一路慘到2024年。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，這次敗選，民進黨有些人就說，人民不再感動，因為我們以前是感動老百姓，老百姓把票投給我們。而這次不再感動，其實民進黨寫這一 份懺悔報告，是讓老百姓在2024總統大選之前，讓人民再度感動的唯一機會。但是民進黨沒辦法，又讓這個機會流失了。因為總統指定了代理黨主席陳其邁，這個檢討報告的主任委員則是鄭文燦，這兩個都是英系的，叫他們來寫報告，會得罪他們嗎？不可能的。

沈富雄接著指出，其實民進黨要檢討有3種不同的模式，寫這個報告︰一種是作家苦苓的模式，苦苓舉了16項，但是現在鄭文燦的有一點類似，但輸苦苓。因為苦苓的第一項就是沒收提名制度，還有一項就是總統「自閉」，不跟大家溝通，鄭文燦不敢寫；第二種模式，就是前民進黨立委林濁水寫的，林濁水說有9種民進黨的核心價值流失了；第三種，則是他的模式，他把苦苓跟林濁水合併在一起，因為苦苓的16項弊病，可以併入林濁水的9項價值。

沈富雄指出，民進黨這個報告稱1450不是敗選的原因，不敢點名1450，因這是不能碰的，若碰1450，恐怕就一路慘到2024年。