高雄劉姓街友猝死，鳳山素食店家號召街友們暖送他最後一程。（何子偉提供）

何子偉無私送餐給劉姓街友，並將他當成自己的家人看待。（何子偉提供）

鳳山這家觀泉素食店開業2年多，準備愛心待用餐幫助弱勢族群。（何子偉提供）

高雄1名街友老翁近日猝死，原本找不到家人，在素食店老闆何子偉PO網尋人後，輾轉聯繫到親屬，卻因故不願領遺體，替老翁辦理身後事，讓他感嘆老翁無法「入土為安」；店家仍準備老翁生前喜歡的食物，與其他街友一起祭拜，暖送老翁最後一程，店家善行也獲得不少網友讚賞。

鳳山這家觀泉素食店開業2年多，募集愛心待用餐、物資等幫助弱勢族群，也時常幫街友送便當，讓街友飽餐一頓。業者何子偉表示，故事中的劉姓爺爺以公園為家，他送便當給爺爺時，爺爺都會熱情拱手點頭，向自己說聲「甘溫ㄋㄟ （台語：感恩）」，或許自己從小就沒有爺爺，因此特別把這位街友爺爺當成家人一樣看待。

何子偉透露，劉爺爺本身有慢性病，近日身體不適，送到醫院時狀況不佳，最後在12月20日撒手人寰。他想讓爺爺有尊嚴地走完最後一程，但他是街友，也沒有親人出面認領遺體，最後好不容易，找到爺爺的姪子，但對方有所顧慮，不願依程序辦理除戶等流程，若25天內沒人認領，只能當成無名屍火化。

何子偉無私送餐給劉姓街友，並將他當成自己的家人看待。（何子偉提供）

高雄劉姓街友猝死，卻無家屬願意領回遺體，最後恐當無名屍直接火化。（何子偉提供）

「我內心真的很難過，最希望能幫爺爺做最後一件事，就是好好送他最後一程。」何子偉說，因為爺爺沒有家屬，只能暫置寄棺室冰存，無法完成送靈、入殮等祭祀儀式，他相當遺憾自己束手無策，希望有力人士出手幫忙，讓劉爺爺能入土為安。

而在街友爺爺頭七那晚，何子偉在熱心公益的宮廟宮主、師兄、師姊等協助下，無私地為劉爺爺寫疏文稟報神佛，燒化金銀財寶、蓮花，念經超渡等簡單祭祀，還準備他生前喜愛的食物，其他祭拜的街友們也難過拭淚。何子偉看到這幕相當感動直說，他們一樣在街上困苦的生活，卻是如此相知相惜。

何子偉感嘆說，希望劉爺爺一路好走，沒有病痛去到更好的地方，也不必在街上流浪受盡風吹雨淋，也藉此感謝捐助愛心待用餐及愛心物資的善心人士。他強調，未來將繼續再幫助到更多街友、單親家庭、獨居奶奶等弱勢族群。

何子偉也呼籲，希望此事件讓更多的人們及政府，多加關懷社會邊緣的每個弱勢人士，「我們都是人，他們（街友）只是沒有家住、沒有東西吃，比我們較不幸運」，也請大家高抬貴手，不要再檢舉他們了，讓他們有個遮風避雨的地方。