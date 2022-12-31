男友事後稱自己只是開玩笑，反嗆女友反應過度開不起玩笑。(圖／Dcard)

買車是許多人的夢想，但一名女網友PO文表示，男友想要買車，動機竟是女業務可以提供「半套」服務，氣得當場跟男友大吵一架，卻被對方酸開不起玩笑，她上網PO文後引起熱議，不少人力挺，認為是男友實在太白目，玩笑開過頭。

女網友在《Dcard》PO文指出，男友最近想買車，找到一輛價格相當優惠的馬自達3代，並截圖給她看，未料男友似乎是相中女業務文內所說的「當天買車當天可享受半套服務」，還頗為得意，氣得2人當場大吵一架，卻被男友酸反應過度，開不起玩笑。

原PO說，男友平日就喜歡跟她說今天要去看妹子，等等要出門按摩等黃色笑話，自己也都不以為意，打哈哈帶過，今天卻說想買車，因為女業務可以提供半套服務，才會爆發。她也不解詢問「真的是我反應過度嗎？」

網友看到後紛紛留言：「你沒反應過度，是男友太白目」、「白目仔一直踩人底線」、「要是我男友這樣說我早巴下去了」、「妳男友智能有障礙吧」、「一點都不好笑，他該不會覺得自己很幽默吧」、「整天開這種低級玩笑腦袋都裝啥」、「我無法接受」、「直接分手吧」、「明顯價值觀跟道德觀都有問題」。