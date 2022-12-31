瑞士今天表示，中國取消對外國旅客限制後，儘管中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增，但瑞士不計劃對自中國入境的旅客加強管制。

法新社報導，瑞士鄰國法國和義大利要求自中國入境旅客提交COVID-19篩檢陰性證明，以防新病毒株自中國傳入。

繼印度、日本和美國對自中國入境旅客實施Covid檢測後，以色列、西班牙和韓國也跟進。

瑞士衛生部發言人指出：「目前入境瑞士，沒有必要提供疫苗接種證明、Covid-19康復證明或（陰性）檢測證明。」

他說：「目前也沒有計畫實施邊境衛生措施。」

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）昨天表示，對自中國入境旅客實施Covid強制檢測「不合理」。

瑞士非歐盟成員國，但表示「瑞士噢歐盟及歐洲國家密切合作以控管Covid-19危機，且將持續下去」。

衛生部發言人說：「若情勢需要，瑞士將進一步與歐盟夥伴行協調行動。」（譯者：徐睿承）1111231