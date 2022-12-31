美股今天是今年最後交易日，終場收黑但跌幅收斂。在俄烏衝突、通貨膨脹飆高和利率激增等打擊下，主要指數今年走弱，年線跌幅為2008年以來最大。

道瓊工業指數終場下跌73.55點，或0.22%，收在33147.25點。

標準普爾500指數下跌9.78點，或0.25%，收在3839.50點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌11.61點，或0.11%，收在10466.48點。

費城半導體指數下跌2.834點，或0.11%，收在2532.113點。（譯者：徐睿承）1111231