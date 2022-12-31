沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）今天宣布，簽下葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。據信這紙合約價值超過2億歐元（新台幣65.5億元）。
法新社報導，37歲的羅納度簽下這紙合約後，將為艾納斯效力至2025年。
曾為英超曼聯（Manchester United）、西甲皇家馬德里（Real Madrid）和義甲祖文特斯（Juventus）踢球的羅納度表示：「我迫不及待想在不同的國家探索新的足球聯賽。」（譯者：徐睿承）1111231
沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）今天宣布，簽下葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。據信這紙合約價值超過2億歐元（新台幣65.5億元）。
法新社報導，37歲的羅納度簽下這紙合約後，將為艾納斯效力至2025年。
曾為英超曼聯（Manchester United）、西甲皇家馬德里（Real Madrid）和義甲祖文特斯（Juventus）踢球的羅納度表示：「我迫不及待想在不同的國家探索新的足球聯賽。」（譯者：徐睿承）1111231
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