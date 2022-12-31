沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）今天宣布，簽下葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。據信這紙合約價值超過2億歐元（新台幣65.5億元）。

法新社報導，37歲的羅納度簽下這紙合約後，將為艾納斯效力至2025年。

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022

曾為英超曼聯（Manchester United）、西甲皇家馬德里（Real Madrid）和義甲祖文特斯（Juventus）踢球的羅納度表示：「我迫不及待想在不同的國家探索新的足球聯賽。」（譯者：徐睿承）1111231