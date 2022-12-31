日劇《今際之國的闖關者》第二季近日在Netflix上火熱上線，延續第一季熱潮，本季再次帶來多個驚險刺激的生死遊戲，節節攀升的收看人數，也讓戲中演員的討論度居高不下。其中，飾演「安梨鶴奈」的日本女星三吉彩花事業再登高峰。豈料，高人氣為她帶來不少非議，近年來她經歷過的風波再次陸續被挖上檯面。

三吉彩花曾在2019年與周杰倫、五月天合作，出演MV《說好不哭》的女主角，她在MV中清純氣質與姣好的身材比例，引發網友們討論聲浪。其實，三吉彩花在12歲時以童星出道，接著轉戰模特圈，時常登上各大雜誌的她，除了清純的氣質外，也有過女王氣場的反差魅力。

有著「新一代純慾女神」美稱的三吉彩花和爸爸感情相當好，父女倆會一起出門遊玩，也時常自然地勾肩搭背，一度有其他演員誤以為兩人是夫妻。不過，三吉彩花曾透露即使到了高中生的年紀，父女倆還會像朋友般偶爾一起泡澡，然而青春期的女孩性徵已經明顯發育，遭網友非議「父女共浴」並不妥。

事實上，「親子共浴」在日本文化中相當常見，不過大多會在孩子初中左右終止，抑或是母親察覺女兒身體發育後介入喊停。另外，此前女星北見直美在綜藝節目《中居くん決めて》中，也曾自曝與私下常與爸爸及大她3歲的哥哥一同洗澡，而日本網紅秋山燿平也一度拍攝影片說明「日本父女共浴文化」，可見此文化在日本的普遍性。