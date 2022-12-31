歲末年終，不少人會許下新年新希望，平面設計師聶永真分享，他的新年願望就是希望以後麥當勞的早餐供應時段，可以從現在的10點半延長到下午2點，要不然他每次都錯過，實在很扼腕。貼文引起網友討論，1.8萬人點頭+1，並表示這個提議太完美。

平面設計師聶永真昨天在臉書上分享「新年新希望」，希望麥當勞的早餐，未來每天都可以供應到下午2點再結束，直接變成早午餐，要不然本來的標語「I’m lovin’ it.」在他的眼中都會自動轉換成「I’m missin’ it.」，因為他總是錯過。

貼文曝光以後，吸引了1.8萬人狂讚，不少網友爆共鳴說「只供應到10點半，真的很逼人」、「這願望非常需要人人附議！喊＋1」、「希望抹醬貝果24小時供應」、「支持！麥當勞早餐太重要！必須延長時段」、「太認同了，希望中午起床後還可以吃到鬆餅」、「大家集氣許願」、「永遠都吃不到麥當勞早餐」、「好完美的提議！」

另也有許多網友向麥當勞喊話說，也許不必從所有早餐項目開始，像是薯餅、鬆餅和貝果這種，真的也很希望下午茶時段或消夜時段可以點。