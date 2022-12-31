氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週一(31至2日)仍受「東北季風」影響，北、東偶雨；南海有鬆散的中層雲系逐漸北移，由南而北雲量略增、仍可見陽光，南部近山區偶有零星微量飄雨的機率。今日至下週一，氣溫微升，北台仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮說，跨年(今晚)、迎曙光(明晨)的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想；新竹以南受影響較小。今日各地區平地氣溫：北部13至22度，中部12至25度，南部13至26度，東部15至25度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二(3日)、週三(4日)，「東北季風」略增強，氣溫微降；仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。下週四、五(5、6日)「東北季風」減弱，氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。