今天是跨年夜，受東北季風影響，氣象局發布基隆、新北、宜蘭3縣市大雨特報，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天北台灣濕涼，跨年、迎曙光因北部、東半部雲多有局部雨並不理想，新竹以南機率較大，下周二（1／3）起東北風再增強，氣溫微降，直到下周四（1／5）天氣好轉。氣象局也表示，今晚跨年夜，中部以北低溫17度，其他地區19度。

氣象局清晨發布基、新北、宜蘭大雨特報，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，需慎防坍方及落石。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日至下周一（12／31至1／2）仍受東北季風影響，北部、東部偶雨；南海有鬆散的中層雲系逐漸北移，由南而北雲量略增、仍可見陽光，南部近山區偶有零星微量飄雨。今日至下周一，氣溫微升，北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮指出，今晚跨年及明晨迎曙光，迎風面北部、東半部因雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想；新竹以南受影響較小。今日北部氣溫13至22度，中部12至25度，南部13至26度，東部15至25度。氣象局也說，今晚跨年夜，中部以北低溫17度，其他地區19度，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，且可能有局部大雨。

吳德榮指出，下周二、三（1／3、1／4）東北季風略增強，氣溫微降；仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。下周四、五（1／5、1／6）東北季風減弱，氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。