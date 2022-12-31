臉書網友留言。（圖／截自臉書）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

台灣民主基金會昨（30）日發布最新民調，如果因為台灣宣布獨立導致大陸武力攻打台灣，有63.8％的受訪者表示願意為保衛台灣而戰；若是假設大陸為了統一對台使用武力的情況下，更有71.9％受訪者表示願意保衛台灣。此消息引發熱議，大批網友對民調結果相當不以為然，更有不少人直呼「見鬼了」。

此民調從年齡的角度分析，不論是因為台灣宣布獨立導致大陸武力攻打台灣，或是大陸為了統一對台使用武力，兩者都是以20至29歲男性最願意為台灣而戰，不過隨著年齡增長比例跟著降低。

該民調以設籍在台灣地區且年滿20歲以上的成年人為本次調查的訪問對象。訪問期間自今年5月18日至5月23日於政治大學選舉研究中心執行，本次訪問市話、手機各完成825、439個有效樣本，以95％ 之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為正負2.76％。

這份民調的結果掀起熱烈討論，網友湧入PTT論壇與《中時新聞網》、《TVBS新聞》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「見鬼了？」「這是什麼鬼民調？是只調查台南、高雄嗎？」「這份民調是在南部做的？」「我沒接到民調喔」、「請綠營自己上戰場，只有無能政府才會把人民帶入戰爭」、「把民進洞放在海岸線第一排」、「請對面看清楚了，南部才是台灣價值高昂區，中北部都是愛好和平的」、「有些民調公司九合一選前數據是民進黨大獲全勝！」「有這麼高的意願……政府還要恢復徵兵？怪怪的」。