股票上櫃的高端公司和其母公司基亞公司，爆發內線交易、非常規交易等案，檢調29日兵分16路發動搜索，台北市長蔣萬安昨(30)日表示，當時衛福部沒清楚說明高端採購疑雲，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌當時都出來力挺，蔣盼相關單位勿枉勿縱。有評論認為，蔣萬安似乎沒要走新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕兩人的不沾鍋路線，若持續此風格，國民黨2024大選會相當有戲。

針對高端、基亞爆內線交易，蔣萬安不僅質檢方這一年半以來都沒有動作，直至29日才兵分16路搜索，更點名蔡、蘇兩人當時都出來力挺一事，港媒《中評社》認為，蔣萬安甫上任就直接向蔡、蘇叫陣，不怯擔任國民黨重砲手，向民進黨政府施壓，「他若持續此風格，國民黨2024大選會相當有戲」。

該評論提到，侯友宜和盧秀燕很少重話批綠營，兩人的風格獲得高支持度，使藍營許多縣市長紛紛仿效，不太碰政治，導致國民黨空有地方執政優勢，卻無法施展。評論中指出，藍營支持者在疫情期間，對於頻向黨中央開砲的民眾黨主席柯文哲頗有好感，顯見他們期待黨籍縣市長在關鍵時刻能為自己發聲，為黨挺身為出，對抗民進黨的失政。

該評論認為，蔣萬安恐不會像柯文哲一樣頻找民進黨吵架，但也不會走侯友宜和盧秀燕只談市政的不沾鍋風格。