豪門球隊艾納斯（Al Nassr）31日官方宣布，與C羅（Cristiano Ronaldo）簽約至2025年，未來3年這位葡萄牙巨星將在沙烏地阿拉伯聯賽效力，也是37歲的C羅職業生涯首次離開歐洲賽場，其實幾天前沙烏地媒體就曾報導，C羅加盟艾納斯就只差官方宣布，C羅的姊姊艾爾瑪（Elma Aveiro）就在IG轉發相關新聞並寫下：「這是2022年末最大笑話」，如今C羅簽約艾納斯的消息一出也重重打臉了艾爾瑪。

C羅過去曾效力4支球團，生涯起初在母國聯賽球隊里斯本體育發展，後來轉戰英超曼聯逐漸嶄露頭角，率領球隊拿下3座英超冠軍及1次歐冠聯賽冠軍，來到西甲皇家馬德里後聲勢來到顛峰，2016-17年賽季皇馬連續奪下西甲、西班牙超級盃、歐冠聯賽、歐洲超級盃及俱樂部世界盃冠軍成為5冠王，整個賽季攻下46球的C羅功不可沒。

逐漸步入生涯後期的C羅在2018-19賽季轉投義甲尤文圖斯，還是能有著場均20顆進球以上的貢獻，但也傳出C羅與球隊鬧得不愉快，去年鳳還巢回到曼聯效力，只是C羅進球效率已經不如以往，還與曼聯高層起爭執，C羅再以更難堪的方式離開球隊。

艾爾瑪過去的言論也遭球迷挖出並嘲諷：「妳才是最大的笑話」，不過C羅正式簽約艾納斯後，艾爾瑪也替弟弟感到非常開心，「我這一生中最大的驕傲，這是再度創造歷史的時刻。」