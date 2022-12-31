藝人白冰冰主持的《我愛冰冰Show》，因播放音樂版權糾紛，被追討6千多萬元，事後爆出疑似是幕後操盤手的楊繡惠遭踢出固定班底，她日前突然發文：「尤其是有一個人的節目決（絕）不上」，疑似暗指白冰冰，未料隔天再度發文，表示：「如果有一天可以說出真話」，再次引發熱議。

藝人白冰冰主持的《我愛冰冰Show》農曆年後進行改版，楊繡惠則是被踢出固定班底，當時她發文表示：「現在的我只想給爸媽有生之年急境（極盡）的享受，我要上的節目我就(上)，不想上的再多錢我也不想上，尤其是有一個人的節目決(絕)不上」，讓外界推測在暗指白冰冰，對此，白冰冰強調跟楊繡惠已經幾十年交情，自己就是心直口快，沒有要造成任何人不舒服，兩人完全沒有心結。

未料隔天，楊繡惠再次於臉書發文：「如果有一天可以說出真話，包括他的子弟兵說的話一並（併）說出會好痛快」，再次被認為所指對象是白冰冰，對此，網友紛紛留言：「有話就講出來，何必一直在憎熱度，有時講開也是一種解脫」、「何必糾結於此，退一步海闊天空，人生苦短」、「不太喜歡隔空放話的感覺，你們可以坐下來好好談一談嗎」，似乎不太能接受她這般做法。

江泳錡一席話疑暗指還有未爆彈。（圖／ 楊繡惠臉書）

不過女星江泳錡則是留言：「知恩不報一定不會是繡惠姐，妳我手上還有一些證據，我們2個要把手機保護好，相信妳會發這文章，已經忍耐很久，請討厭繡惠姐的人不要進來看！這是她的版，想寫什麼是她的事」，似乎暗指此事件還有許多未爆彈。