觀察者網12月31日報導，大陸國資委新聞中心微信公眾號「國資小新」消息，國資委12月30日召開在北京部分中央企業主要負責人座談會，重點研究做好歲末年初穩增長提質增效、能源保供、安全生產工作，聽取企業對明年國資央企發展改革工作意見建議。國資委黨委書記張玉卓出席會議並講話強調，要進一步增強能源電力供應支撐托底能力。全力做好迎峰度冬能源電力保供穩價工作，為保障經濟社會平穩運行作出新的更大貢獻。

會前，張玉卓到大陸國家電網電力調度中心，詳細了解電力供應保障、電網調度運行情況，問候在生產經營和能源保供一線的幹部職工。會上，中國石油、中國石化、中國海油、國家管網、國家電網、中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投、國家能源集團、中煤集團等企業負責人分別發言，談了企業能源保供和經濟運行情況，反映當前面臨困難和問題，提出意見建議。

會議認為，去年9月底以來，大陸國資委協調推動新能源補貼資金、注入國有資本經營預算資金、推進專業化整合等，支持指導中央能源電力企業積極做好保供工作。中央企業不計代價穩產增供、穩市穩價，發電企業確保用電高峰發得出、頂得上，煤炭企業帶頭執行電煤長協機制、全力增產量，電網企業加大跨區餘缺互濟力度、保用電穩定，石油石化和管網企業積極調度協調、加大油氣資源獲取力度，在能源電力保供發揮主力軍作用、作出了突出貢獻。

會議強調，要高度重視和研究解決當前能源電力保供面臨的凸出問題，進一步高品質做好保供工作。國資委將對煤炭、發電、電網、石油石化和管網等企業，分類精準施策，激發企業積極性，全力提質增效保供應。有關央企要加強組織領導，在資源統籌和力量調度上再挖潛力，高效推進保供工作。

要堅持先立後破，科學有序推進碳達峰碳中和，深化煤炭與煤電、煤電與可再生能源「兩個聯營」，加大對優質煤炭資源儲備和開發力度，加強重要能源、油氣資源開發增儲上產，多措並舉、開源挖潛，進一步增強能源電力供應支撐托底能力。要全面排查風險，嚴查嚴改，守牢安全底線。