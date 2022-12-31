雲林縣斗南鎮大同路28日中午發生一起死亡車禍，一名機車女騎士欲左轉穿越道路時，遭後方一輛自小客車高速撞上，撞擊力道之大，導致女騎士噴飛一層樓高，送醫搶救後不治。有目擊者指出，肇事駕駛事發後還在現場與友人聊天，拉下口罩邊抽菸邊抖腳，冷血行徑令人髮指。警方初步調查確認女騎士沒有違規，而肇事駕駛則是明顯超速。

斗南警分局指出，施姓女騎士（40歲）騎機車沿大同路北往南方向行駛，行經大同路568巷時，欲左轉穿越道路，未注意後方來車，遭曾姓男駕駛（25歲）的自小客車未減速衝撞，施女受重創，送往台大斗六分院急救無效死亡。

監視器顯示，該路段車流量大，施女於大同路路邊左轉時，遭後方一輛白色自小客車疾駛直接撞上，撞擊力道之大，導致施女噴飛一層樓高，機車車體破碎，卡在自小客車頭，只剩骨架，畫面相當驚悚。

施女當場倒地不起，而曾男則未受傷；不過，有附近民眾目擊，女騎士倒地後，肇事男駕駛竟在一旁與友人談話，還拉下口罩抽菸、抖腳，看似相當鎮定。

據了解，施女為一名護理師，而曾男則為當地某工廠小開；警方初步調查確認施女沒有違規，曾男則是明顯超速，雙方均有駕照、也沒有酒駕，曾男訊後遭移送法辦，確切事故原因仍待調查釐清。

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