In midst of turbulent season, Atlanta Hawks head coach Nate McMillan has strongly considered resigning from his position, sources say.



Details on McMillan remaining as coach for now and his tenuous status in Atlanta at @TheAthletic: https://t.co/XytwQ2fXST — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日搶先爆料，老鷹總教練麥克米蘭正在考慮辭職下台負責，原因是老鷹本季戰績低迷，且跟主將崔楊之間大鬧不合，沒想到麥克米蘭親上火線解釋，「我考慮的是退役，是在這個球季結束之後，我們目標仍是闖進季後賽，別管這種新聞了。」

老鷹本季目前戰績17勝18敗，排在東區第9的尷尬位置，主因是從本季開打以來，崔楊就不斷傳出跟麥克米蘭之間意見不合，甚至鬧到崔楊曾被球隊內部處罰禁賽1場，老鷹高層開始考慮開除麥克米蘭來穩定軍心，麥克米蘭當然也想先行請辭。

現年58歲的麥克米蘭，球員生涯都在西雅圖超音速(雷霆前身)效力，1998年開始教練生涯，曾當過超音速、拓荒者、溜馬及老鷹等隊總教練，扣除本季戰績，他的執教生涯731勝638敗，不過最佳戰績只有2020-21年球季領軍老鷹闖進東區冠軍賽，執教生涯從未接近過總冠軍。