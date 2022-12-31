根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日搶先爆料，老鷹總教練麥克米蘭正在考慮辭職下台負責，原因是老鷹本季戰績低迷，且跟主將崔楊之間大鬧不合，沒想到麥克米蘭親上火線解釋，「我考慮的是退役，是在這個球季結束之後，我們目標仍是闖進季後賽，別管這種新聞了。」
老鷹本季目前戰績17勝18敗，排在東區第9的尷尬位置，主因是從本季開打以來，崔楊就不斷傳出跟麥克米蘭之間意見不合，甚至鬧到崔楊曾被球隊內部處罰禁賽1場，老鷹高層開始考慮開除麥克米蘭來穩定軍心，麥克米蘭當然也想先行請辭。
現年58歲的麥克米蘭，球員生涯都在西雅圖超音速(雷霆前身)效力，1998年開始教練生涯，曾當過超音速、拓荒者、溜馬及老鷹等隊總教練，扣除本季戰績，他的執教生涯731勝638敗，不過最佳戰績只有2020-21年球季領軍老鷹闖進東區冠軍賽，執教生涯從未接近過總冠軍。
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