臉書網友留言。（圖／截自臉書）

總統蔡英文27日宣布，113年後義務役役期由4個月改為1年，引發「男女皆兵」的討論。民進黨立委范雲表示，她認為女性也要當兵，「女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役！」若現在可修法放寬兵役相關規定，她會很樂意去當兵，故她將提修《兵役法》，期待能迎接不分性別共同守護國家的那一天。此消息引熱議，有網友則反嗆「我也想提案要當政務官或民代要有當兵1年以上資歷」，獲得許多人按讚並紛紛表示認同。

范雲昨（30）日在臉書發文，喊話「女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役！」她認為，女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役相關規定，她會很樂意去當兵。

范雲指出，近來很多討論居然是聚焦在「女人為何不用當兵」，其實這也是厭女族群最愛使用的「女權自助餐」攻擊術，這些沒有知識背景下的無知言論，根本無視兵役法的現行規定，因為早在1933年兵役法立法時，第一條就將服役的資格限定於男性。范強調，女人並非不當兵，而是國家立法時，根本不認為女人有資格可以服兵役，故她將提出修法，從根本之道解決這個問題，期待大家都能不分性別共同守護國家。

此消息迅速掀起討論，網友湧入范雲臉書、PTT論壇與臉書相關新聞連結留言。除部分支持者外，也有大批網友認為：「我也想提案要當政務官或民代要有當兵1年以上資歷」、「可以，以後所有的政客、民代、官員不分男女也全部要去當過兵才能當」、「就麻煩她先來，代表她的決心」、「要搞全民皆兵自己先去示範一下」、「欸不是，真的要修改兵役法不就是立委過半的民進黨可以做的事情嗎？」「強烈建議日後中華民國所有官員以及幕僚的選舉與任命，都要先通過智力測驗並公布成績」、「3+11風頭一過，范雲又不雲了」。