混血「圍棋女神」黑嘉嘉有著台灣職業七段實力，不只實力高超，甜美臉蛋及清純氣質被日媒冠上「千年一遇美女棋士」的別稱。時常在社群平台和粉絲分享生活點滴的她，近日分享赴日旅遊的心得，並曬出多張與甜食合拍的美照，坦言：「不小心胖了。」

黑嘉嘉昨(30)日在IG上發文寫下：「這次去日本不小心胖了兩公斤。」更搞笑配上一隻豬臉符號自比，直言：「但我決定減肥從明年開始。」此外，還曬出多張與甜食的合照，只見照片中，草莓、奶油搭配淋上糖霜的鬆餅，兩旁還擺上一杯飲料與糖漿，滿滿熱量炸彈不外乎讓她自嘆胖了。

然而定睛一看，黑嘉嘉在鏡頭前捧臉露齒甜笑，可愛模樣讓人完全看不出與過往有何差異，連網紅阿滴都忍不住留言：「Cute！」網友們也紛紛直呼：「你在我心中永遠都是瘦的」、「絕對增加的是衣服的重量」、「放心放心，這上面滿滿的水果，一定很健康的。」

事實上，黑嘉嘉此次日本行曾曬出與一名男子勾手看夜景背影照，掀起一波熱議，網友們紛紛猜測起兩人關係，更有人直言：「女神有主了。」事後，她在底下留言區現身解惑，指出：「與爸爸一起去欣賞夜景。」讓粉絲們鬆了一口氣：「黑爸爸與前世情人真閃」、「害我心臟漏了一拍。」也有人笑稱：「岳父大人好。」