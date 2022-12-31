美女主播高毓璘有著甜美臉蛋及姣好身材，加上長相神似名模洪曉蕾，被網友封為「主播界洪曉蕾」，身為水瓶座的她透露水逆又將開始，近期不順多及集中在「吃」方面，無奈表示：「好像餐廳踩雷的機率很高」。

高毓璘表示趁著家人從國外回來，邀對方到101某餐廳品嚐美食，同行的還有4歲和9歲的小孩，沒想到服務生接待時立刻強調有低消，所有人都要點一份套餐，直到問對方：「4歲小朋友也要嗎?」這才表示：可以點兒童餐」，詢問飲品時，介紹的都是小孩不能喝的，即便有點兒童餐，也沒有主動建議更換飲品或推薦小孩能喝的飲料，讓所有人略為傻眼。

高毓璘隨後點了熱拿鐵，服務生卻說只有溫的，隨後解釋：「牛奶是冰的，加到熱咖啡就會變溫的」，當時她反問：「牛奶不會打奶泡加熱嗎」，對方則是回應：「會，但是天氣很冷，放一下就會變涼」，也讓這頓兩千元起跳的套餐，竟喝到「天氣變冷而冷掉」的咖啡，讓她無奈表示：「這樣的教育訓練不及格啦，而且他講話的語氣毫無溫度」，揚言絕對不會再訪。

對此，網友紛紛留言：「應該請您到店教禮儀」、「85樓的規定很多，要不是為了那個view」、「熱拿鐵的回答真的很不ok，是有多難」、「餐飲服務業服務人員素質參差不齊」、員工教育有很大問題，講話都不會講」。