台中某醫美診所張姓院長遭前妻控訴，自2020年7月起與白姓女護理師關係過密，同年11月間還被她抓姦在床，前妻怒向2人求償450萬元精神撫慰金。台中地院審結，判張男要賠償前妻15萬元為適當。可上訴。

判決書中，陳姓女子主張，於2011年間與張男結婚，她為全職家庭主婦，張男則經營醫美診所，白姓女子則為院內護理師，未料2020年7月起，張男返家時衣物帶有異常香水味，內衣褲與外出時不同件，並與他人傳送曖昧簡訊；同年11月間，她委託徵信社調查張男，於旅館逮到張男與白女共處一室，當時白女緊抓著被單躺在床上。

陳女表示，此外，張男也未經她同意逕自將房屋抵押給銀行，成功貸得500萬元後，轉帳借給白女，供白女購買另一處房屋，最終2人正式於今年6月離婚，她認為張男與白女的行為已經侵害她的配偶權，依法請求連帶賠償450萬元精神撫慰金。

對此，張男聲稱，他與白女侵害前妻配偶權僅有前年同住旅館一事，另外他抵押房屋借錢給白女的行為，與侵害配偶權無關，盼望法院駁回前妻的求償要求。

台中地院審理時，法官認為，張男承認前年11月的確與白女共處一室，2人行為確實逾越男女正當交往分際，干擾前妻的婚姻生活美滿，但張男抵押房屋借貸一事並無侵害配偶權，酌情後判2人應連賠償30萬元為適當，各付一半。另又因白女以支付陳女300萬元達成和解，陳女拋棄對白女的損害賠償請求等情狀，故此案僅張男需賠償15萬元。可上訴。