新冠肺炎疫情至今已滿3年，如今終於逐漸邁向與病毒共存，指揮中心指揮官王必勝表示，若之後疫情走向流感化，可能需要定期接種疫苗，一年兩劑，至於指揮中心是否降級或解散是由行政院決定，預計過年完先將新冠從第五類傳染病降為第四類。

根據《聯合報》報導，王必勝表示，疫情未來若流感化，可能需要定期接種疫苗，一年兩劑，以mRNA疫苗為主，傾向高風險族群公費，其他民眾自費。不過現在新冠重症及死亡率仍是流感的10至20倍，要流感化最困難的是「無法控制病毒變異」。預計過年後先調降新冠肺炎為第四類傳染病，只需通報住院的中重症患者，但指揮中心降級或解散，由行政院決定。

國內目前正經歷第三波疫情，本土個案較上周同日連10天增加，昨天新增2萬7220例本土個案，34人死亡，包括一名2歲女童，確診住院隔日即不幸過世。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰近日表示，美國與歐洲正在流行新的變異株BF.7，附近國家日本的疫情也持續上升，台灣民眾約有1成2的人已經施打次世代疫苗，也有些人前一陣子已感染過Omicron，因此BF.7病毒對這2種人造成嚴重感染的機會將大幅減少，至於擔心感染的人，可趕快去打次世代疫苗，因為次世代BA.5疫苗對BF.7有效。