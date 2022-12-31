觀察者網報導，據微信公眾號「警民直通車上海」12月30日消息，近來針對趁疫就醫、病故人數大增，哄抬藥價、殯葬「黑仲介」、非法銷售新冠抗原檢測套裝等涉疫違法犯罪行為，上海警方由治安總隊、經偵總隊、刑偵總隊組成打擊涉疫違法犯罪工作專班，對藉疫情擾亂社會秩序、非法牟利的不法之徒堅決予以重拳打擊。

疫情期間，上海民眾反映存在殯葬「黑仲介」，上海警方對舉報線索，重點對殯葬業「一條龍」從業人員涉嫌非法經營、非法獲取家屬資訊、伺機哄抬殯葬服務價格，甚至未提供真實服務存在詐騙等涉嫌違法犯罪的線索，逐一排查梳理，精準打擊。12月29日，徐匯公安分局破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用的案件，3名犯罪嫌疑人在網上發布殯葬仲介資訊，以每單增加50％以上服務費提供殯葬服務非法牟利。

此外，上海警方還派出專項督導組，採取著裝和便衣相結合的方式，對全市殯儀館、醫院開展巡查，及時查處黃牛擾亂秩序、獲取不法利益等違法行為，及時整改各類問題隱患。12月29日，虹口分局在寶興殯儀館周邊開展巡查時，現場抓獲20餘名殯葬黃牛，相關違法人員在沒有殯葬服務需求和相關證明手續的情況下，通過插隊等方式將得到的業務受理名額以1500至2000元（人民幣，下同）不等的價格販賣給前來辦理業務的民眾，擾亂辦理業務正常秩序。目前，相關違法人員已被依法行政處罰。

上海警方強調，對利用疫情趁機擾亂殯葬行業秩序等違法犯罪行為始終保持零容忍，將會同有關部門發現一起、查處一起，切實維護社會穩定，保障人民群眾合法權益。下一步，上海警方還將會同民政、行業協會，進一步完善日常聯絡協作機制，加大聯合打擊力度，進一步淨化殯葬服務市場。