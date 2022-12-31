桃園市市長張善政（左五）30日宣布以平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓暨停車場、竹圍漁港遊艇碼頭案列為優先體檢清單。（資料照／賴佑維攝）

桃園市市長張善政、內政部前部長李鴻源。（張善政團隊提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市市長張善政昨（30）日兌現政見承諾，成立「公共工程總體檢」委員會，宣布由內政部前部長李鴻源擔任總顧問，並將平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓暨停車場、竹圍漁港遊艇碼頭案列為優先體檢清單，目標是就職百日內提出報告。此消息引發熱烈討論，大批網友樂見其成，盛讚張這招非常厲害，更直言：「桃園市民等著看，一定要把水之深的弊案挖出來，查清楚！給桃園市民一個交待！」

張善政昨日在記者會上，介紹桃園市公共工程體檢委員會委員，皆為外部專家、學者組成，並聘請李鴻源擔任總顧問。張表示，平鎮文化公園地下停車場坍塌，還有人命損傷；楊梅區公所大樓因為下雨，地下水位太高，導致公所像是泡在爛泥巴浮起來；竹圍漁港浮動碼頭因為破損，一部分沉到海裡，經過2次籌備會議後，認為初期以這3工程作為重點。

張善政指出，委員會結論會提供市府，讓市府了解缺失、問題在哪裡，不會先入為主有任何想法，目標也是百日內會也報告。至於有人質疑是否政治追殺？張強調，將來公布結果就會發現，純粹是技術討論。

此消息一出迅速在網路掀轟動，網友湧入臉書相關新聞連結留言：「桃園市民等著看，一定要把水之深的弊案挖出來，查清楚！給桃園市民一個交待！」「我要看到血流成河！」「這招真是有夠厲害」、「請給人民一個真相，讓人民知道自己的稅金用到那裡去了」、「好耶！真正內行的來了！」「桃園綠營現在應該皮皮剉，快嚇死了」、「民進黨皮繃緊了！小心核彈隨時引爆」。