因時代進步，華人對於身後事的態度也從早年視為禁忌話題，到如今變成大家敢侃侃而談。名主持人楊月娥今年7月痛失母親，隔了一個月她才公開噩耗，並感慨表示：「我真的沒有媽媽了」。最近她上節目，透露曾與媽媽在醫院討論身後事，沒想到被母親當眾賞巴掌，她雖難過也只能暗自吞忍。

楊月娥近日上《新聞挖挖哇》提倡父母在世時應該要勇敢跟子女分享身後事的安排，她分享母親過世後她花了很多時間「自癒」，也學會對自己好一點，對生死也開始有不一樣看法，認為自己可能往生後也不需要擺在靈骨塔，也許可以考慮樹葬或海葬，她便動念決定要先跟孩子討論好。

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楊月娥說，自己後來跟女兒說未來她的身後事可以樹葬或海葬，往後清明節就不用麻煩她們去人擠人的地方祭拜，女兒聽到此處後便放下手邊在做的事表示反對，認為應該還是要有個地方可以悼念比較好，她才知道溝通這件事有多麼重要，她以為只要挑明自己的心意就好，沒想到比她還年輕的孩子依舊有傳統思想。

說到此，楊月娥回憶起過去親家母住院時，不知道該在醫院或家裡處理最後一步，她便在醫院大廳問媽媽：「萬一是妳，妳以後要怎麼處理？」，沒想到對方一個巴掌呼上來，楊月娥就摸著自己臉頰默默離開，對母親拒絕提生死的態度非常傻眼，但因為是家人，最終又不得不原諒。