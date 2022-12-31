二中百年 英士連綿 一百週年校慶 園遊會 熱舞社表演。（YouTube頻道「Mobius Dance舞動青春」）

台中二中熱舞社近期一場演出爆紅，一個穿著黑色連體衣的女學生，擁有白皙皮膚、浪漫長捲髮，搭配圓圓的大眼精，即便跳著酷帥的舞蹈，仍讓人感覺甜美可愛、仙氣逼人，影片曝光後吸引了9萬人朝聖觀賞，不少網友大讚真的太正了。

YouTube頻道「Mobius Dance舞動青春」近日分享台中二中學生跳舞的影片，先是看到一群身穿黑色上衣、綠色褲子的學生們上台就定位，下秒影片就聚焦在一個穿著黑色連體衣的女學生身上，只見那位女學生的皮膚超級白，有一頭長長的捲頭髮，笑起來甜美可愛又仙氣逼人。

隨著音樂播出，台上的學生們收斂起笑容開始認真跳舞，而看起來纖細的女學生竟然超級有力，每個動作都精準的打在節拍上，轉身走位也毫不含糊，引起網友熱烈討論，影片也吸引了9萬人朝聖。

不少網友留言直呼，無論是男網友還是女網友，都被這位仙氣女高中生給電到了。「萌妹清純無邪的臉，配上這outfit跟舞」、「妹子真的超正，身材又好，很可以」、「那個女生超正」、「想要問那個漂亮到哭的女生是誰」、「也太漂亮了」。